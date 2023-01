“En Europa mi carrera está terminada”, comentó Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha dado su primera conferencia de prensa como jugador del Al Nassr, club que lo presentó de manera oficial este martes.

Minutos antes de ser presentado ante su nueva afición, Cristiano Ronaldo concedió su primera conferencia de prensa como jugador del Al Nassr, el portugués dio las claves sobre este nuevo capítulo en su historia como futbolista profesional.

Durante su presentación comentó que su tiempo en el futbol europeo ha terminado y que a pesar de haber tenido oportunidades en Brasil, Australia o Estados Unidos, optó por el país asiático para cambiar la mentalidad de los jóvenes y del mundo sobre la cultura de dicho país. Además comentó que a nivel personal su familia se mostró “muy feliz cuando tomé la decisión, ellos me apoyaron”.

La decisión por Arabia Saudita

“Como les dije antes, esta es una oportunidad para mí en el futbol y también servirá para cambiar la mentalidad de los jóvenes. Tuve muchas ofertas en Brasil, Australia, Estados Unidos, Portugal, pero tomé esta oportunidad para desarrollar parte del futbol de este país, mucha gente no sabe y tienen futbol femenino. Sé lo que quiero y lo que no, esto servirá para poder aportar con mi conocimiento al futbol del país y espero apoyar para cambiar la mentalidad que la gente tiene sobre este país”, expresó Ronaldo.

Llegar a Arabia no es un retiro para Cristiano

“Mucha gente opina pero no saben nada de futbol. En los últimos años el futbol ha cambiado, podemos ver que el único país que le ganó al país campeón en el Mundial fue Arabia Saudita. Muchos equipos sorprendieron, para mí no es el final de la carrera. La verdad no me preocupa lo que la gente dice, a mí me hace muy feliz venir”, comentó.

“Espero jugar pasado mañana”

Cristiano comentó que espera jugar el próximo jueves ante el Al Ta’ee en la fecha 12 de la liga Saudí, aunque es algo que dependerá de su el estado físico en el que se encuentre. “Espero jugar pasado mañana, pero dependo del entrenador”, comentó.

“Vine acá a jugar, disfrutar y ganar. Quiero ser parte de la cultura del club y del país, yo lo que quiero es sonreír y jugar al futbol. La liga es muy competitiva, la gente no lo sabe pero yo he visto”, expresó.

Cristiano sobre su contrato

“Este contrato es único porque soy un jugador único también, Yo rompí todos los récords allá y espero romper algunos acá”, comentó el máximo anotador del futbol de selecciones y de la historia de la Champions League.

