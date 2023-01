Infantino buscará que 211 países nombren al menos un estadio “Pelé”

El presidente de la FIFA sorprendió con sus declaraciones durante el velorio de Pelé en el estadio Vila Belmiro, casa del Santos.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró el lunes que pedirá a todos los países miembros que bauticen al menos un estadio con el nombre de Pelé en homenaje al ídolo, fallecido la semana pasada a los 82 años.

El velorio de Pelé, único tricampeón del mundo, comenzó la mañana del lunes en el estadio Vila Belmiro, casa del Santos, donde el exastro jugó casi toda su carrera profesional.

“Pelé es eterno, es un ícono mundial del fútbol. Hizo por primera vez muchas cosas que en el fútbol el 99% apenas puede soñar con hacer, y el 1% restante lo hizo después de él”, agregó Infantino.

Además del presidente de FIFA, llegaron a Vila Belmiro para despedir a quienes algunos consideran el mejor jugador de la historia el jefe de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ednaldo Rodrigues; y de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

"UM ESTÁDIO EM CADA PAÍS DO MUNDO COM O NOME DE PELÉ". 🏟️ Gianni Infantino, presidente da FIFA disse que pedirá para que cada federação filiada homenageie Pelé com seu nome em um estádio. #PeléEterno 👑 pic.twitter.com/HYRcDlkRQv

— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) January 2, 2023