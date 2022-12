Vinicius: “Los racistas siguen yendo a los estadios y LaLiga sigue sin hacer nada”

Vinicius explotó en contra de LaLiga tras haber sufrido supuestos cánticos racistas en la victoria del Real Madrid ante el Valladolid.

A través de sus redes sociales, Vinicius Junior arremetió contra LaLiga tras denunciar supuestos insultos racistas en el partido entre el Real Valladolid y Real Madrid del pasado viernes, duelo que terminó en victoria de los merengues por 2-0.

Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a @LaLiga segue sem fazer nada…

Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid.

No final a culpa é MINHA. 🤙🏿 pic.twitter.com/5ztuTjP4s6

— Vini Jr. (@vinijr) December 31, 2022