Obama: “Pelé entendió el poder de los deportes para unir a las personas”

El expresidente de los Estados Unidos se unió a las muestras de cariño y le dio el último adiós a Pelé: "Fue uno de los más grandes en jugar este hermoso juego", expresó el exmandatario en sus redes sociales.

El mundo del fútbol lloraba este jueves la muerte de su ‘rey’: el brasileño Pelé, único futbolista en ganar tres mundiales, falleció a los 82 años en el hospital de Sao Paulo donde era tratado por cáncer.

Edson Arantes do Nascimento murió como consecuencia de la falla de múltiples órganos, resultado de la progresión del cáncer de colon asociado a su condición clínica previa”, informó en un boletín médico el Hospital Albert Einstein, donde el exjugador había ingresado hace exactamente un mes.

Barack Obama, expresidente de Estados Unidos guardaba un gran cariño y respeto por Pelé, tras la muerte de la leyenda del futbol mundial, el exmandatario aprovechó para dedicarle unas emotivas palabras a través de sus redes sociales.

“Pelé fue uno de los más grandes en jugar este hermoso juego. Y como uno de los atletas más reconocidos del mundo, entendió el poder de los deportes para unir a las personas. Nuestros pensamientos están con su familia y todos los que lo amaban y admiraban“, fue el mensaje de Obama a través de sus distintos canales de comunicación.

Pelé was one of the greatest to ever play the beautiful game. And as one of the most recognizable athletes in the world, he understood the power of sports to bring people together. Our thoughts are with his family and everyone who loved and admired him. pic.twitter.com/urGRDePaPv

