Santos brinda detalles sobre el entierro de Pelé

Los restos de Pelé serán velados el lunes en el estadio Vila Belmiro, y será enterrado el martes, también en la ciudad de Santos.

El exastro brasileño Pelé, fallecido este jueves a los 82 años, será velado el lunes y enterrado el martes en la ciudad portuaria de Santos, hogar del club donde desarrolló la mayor parte de su brillante carrera, informó el equipo del estado de Sao Paulo.

“El cuerpo del futbolista más grande de todos los tiempos será velado en el Estadio Urbano Caldeira, más conocido como Vila Belmiro, donde él encantó al mundo”, informó el ‘Peixe’ en un comunicado en su página web.

Los restos de Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, quien murió este jueves a los 82 años, serán despedidos en el estadio del Santos F.C, donde inició y desarrolló casi toda su carrera futbolística.

El estadio Urbano Caldeira mejor conocido como Vila Belmiro está ubicado en la ciudad de Santos, estado de Sao Paulo, y en los últimos días fue alistado para acoger el funeral del máximo ídolo deportivo de Brasil, ante su complicado cuadro de salud.

El ‘Rey del Fútbol’ será velado, en principio, durante un día y medio, sobre el césped de la cancha Vila Belmiro, como se le conoce popularmente. La ceremonia estará abierta al público, pero aún no se ha revelado la hora de inicio, solamente que será a partir del día lunes.

En tanto, el entierro se desarrollará en el Memorial Necrópolis Ecuménica, también en Santos, en una ceremonia reservada para allegados y familiares

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.

Amor, amor e amor, para sempre.

.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.

Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i

— Pelé (@Pele) December 29, 2022