Liverpool y PSV llegan a un acuerdo por el traspaso de Cody Gakpo

El futbolista neerlandés que era pretendido por el Manchester United, finalmente fue anunciado como nuevo jugador del Liverpool, en la Copa del Mundo, Gakpo anotó tres goles en cinco partidos con Países Bajos.

El mercado de fichajes está a pocos días de dar su banderazo de salida y los grandes equipos ya se frotan las manos con las posibles. El Mundial ha sido el mejor escaparate posible para vislumbrar a los grandes jugadores del momento. Tal es el caso del talentoso delantero neerlandés Cody Gakpo.

El seleccionado neerlandés ha sido una de las grandes sensaciones en Qatar. Gakpo guio a su selección hasta los cuartos de final y se convirtió en la auténtica baza goleadora de los de Van Gaal, tras varios días de rumores, finalmente se anunció su nuevo destino tras el Mundial de Qatar.

🚨 OFFICIAL: Liverpool have signed Cody Gakpo from PSV Eindhoven, the deal has been signed tonight between clubs. #LFC

Gakpo will sign long-term deal later this week as contract is fully agreed too.

Liverpool will pay £37m plus add-ons, up to £50m potential package.

