Luis Suárez tiene un “acuerdo verbal” con el Gremio de Porto Alegre

El equipo brasileño ganó la puja por el atacante de 35 años a otros clubes como el Cruz Azul de México, que ofrecía más dinero, pero al uruguayo puso por delante el proyecto deportivo.

Luis Suárez continuará su carrera en Brasil y se quedará en Sudamérica tras su paso por Nacional de su natal Uruguay. En la noche del viernes y ya en territorio uruguayo tras el viaje a Rosario para visitar a su amigo y campeón del mundo Lionel Messi, el delantero de la selección uruguaya llegó a un acuerdo con Gremio de Porto Alegre, según informó el periodista Fabrizio Romano.

Todavía no está puesta la firma porque aún restan resolver detalles de la negociación, pero el equipo brasileño le ganó la puja por el atacante de 35 años a otros clubes como el Cruz Azul de México, que le acercaban una propuesta económica más elevada.

Luis Suárez has been approached by Saudi club Al-Khaleej on a 18 months deal but his decision is clear: he’s set to join Grêmio as free agent 🚨🇺🇾 #transfers #Gremio

Al-Khaleej offered $6m package but Gremio have full verbal agreement with Suárez, now waiting to sign documents. pic.twitter.com/YcSasYU9kE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 24, 2022