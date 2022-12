Ofrecen un millón de dólares por el bisht que portó Messi en la final de Qatar 2022

La prenda que portó Messi, que significa "magnanimidad y sabiduría", es buscada por uno de los miembros del Parlamento de Omán.

Lionel Messi fue parte de un hecho sin precedentes en la historia de las Copas del Mundo, al 10 de la selección argentina le fue colocado el bisht por parte del Emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, en la final del Mundial 2022 y esto ha derivado en que reciba una oferta de un millón de dólares por la prenda.

La prenda dorada y negro es algo muy significativa en los países árabes por lo que de manera pública en Twitter uno de los miembros del Parlamento de Omán, Ahmed Al Barwani, ofreció un millón de dólares a Lionel Messi para que la prenda se quede en oriente medio.

صديقي ميسي..

من #سلطنة_عمان أبارك لكم فوزكم بـ #كأس_العالم_قطر_2022

أبهرني الأمير @TamimBinHamad وهو يُلبسك #البشت_العربي ،رمز الشهامة والحكمة.#ميسي

أعرض عليك مليون دولار أميركي نظير أن تعطيني ذلك #البشت#Messi𓃵

I'm offering you a million $ to give me that bisht@TeamMessi pic.twitter.com/45BlVdl6Fh

— أحـمَـد الـبـَروانـي (@AhmedSAlbarwani) December 20, 2022