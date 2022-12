¡A próxima ronda! Manchester City elimina al Liverpool en la Carabao Cup

Con anotaciones de Haaland, Mahrez y Aké, el Manchester City derrotó (3-2) al Liverpool y logró su clasificación a los cuartos de final de la Carabao Cup.

El futbol de clubes se va reanudando poco a poco tras la Copa del Mundo de Qatar 2022 y este jueves se celebró uno de los partidos más llamativos de final de año: Manchester City y Liverpool se enfrentaron por los octavos de final de la Carabao Cup.

Con anotaciones de Haaland, Mahrez y Aké, el Manchester City derrotó (3-2) al Liverpool y logró su clasificación a los cuartos de final de la Carabao Cup. Los cuartos de final dará inicio la segunda semana de enero del año que viene.

FULL-TIME | Through to the last 8️⃣ of the Carabao Cup! 🏆🌟

🔵 3-2 🔴 #ManCity pic.twitter.com/ozll6cy022

