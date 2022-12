Santis: “Vengo a Antigua para tener una vitrina que me permita jugar en el extranjero”

Oscar Santis comentó que rechazó dos ofertas de renovación de Comunicaciones comentando que "más que lo económico" busca que lo "valoren".

Oscar Santis fue presentado como nuevo jugador de Antigua GFC y durante su acto que lo ratificaba como jugador colonial por los próximos dos años y medio, el extremo de 23 años atendió a los medios y dio detalles sobre el nuevo paso en su carrera.

“La verdad es un momento que me tiene muy ilusionado, creo que este paso será un momento grande para mi carrera. Hoy me toca defender los colores de Antigua y lo haré de la mejor manera. Para mi padre significa mucho porque siempre me ha apoyado en todo ámbito”, inició.

El jugador comentó que uno de los grandes motivos que le hizo decidirse recalar en la Antigua fue el proyecto ofrecido por la junta directiva, el cual tiene como gran proyecto permitirle jugar en el extranjero en caso llegue una oferta.

“El club va encaminado a ser uno de los grandes, tienen un proyecto muy bueno. Mi meta es salir al extranjero, vengo a Antigua para tener una vitrina que me permita salir y este proyecto es algo que me lo permite”, expresó.

Santis una oferta para el extranjero, pero se decidió por Antigua

Según declaraciones de Santis, Antigua no fue el único interesado en ficharle, ya que también tiene vigente una oferta del Lamia, en Grecia, pero comentó que el proyecto colonial le hizo decantarse por el cuadro que juega en el estadio Pensativo.

“Les voy a ser muy sincero, recibí una propuesta de Lamia en Grecia, pero luego de analizarlo siento que el proyecto que me propuso Antigua es mejor”, comentó.

Sobre su salida de Comunicaciones

Santis, que finalizó contrato con el cuadro crema finalizado el Apertura 2022, comentó que Comunicaciones intentó renovarle, pero su rol dentro del proyecto y la valoración como jugador que recibía por parte del club no fue la esperada y por ende se decidió a salir a pesar de las buenas ofertas económicas.

“Nosotros vemos más allá de lo económico, vemos el trascender deportivamente y el valor que le dan a cada uno; algo que Antigua si me lo ha dado. Comunicaciones intentó hacerme dos propuestas, pero yo más que lo económico miro que me valoren y eso es lo que significa mucho para mí”, comentó Santis.

Pese a no sentirse valorado en el cuadro albo durante su última etapa, Santis comentó que el club le dejó muchas enseñanzas y dejo varios amigos dentro de la institución, incluido su hermano Diego, jugador de la categoría especial.

“Con Comunicaciones salgo muy bien, estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron desde hace 3 años. Me voy contento porque hice buenas amistades, vimos muchas buenas expectativas porque siempre me desearon lo mejor. También debo decir que con ellos aprendí a jugar finales”, expresó.

Santis envía un mensaje a la afición de Antigua GFC

“Vengo con la mentalidad de ganarme un puesto en el once, estoy con la ilusión de un niño que traigo desde hace mucho tiempo y solo quiero hacer las cosas bien para el equipo. Le quiero decir a la afición decir que vengo con la ilusión de hacer historia, poder hacer las cosas bien y trascender. Antigua se merece estar en lo más alto”, concluyó.

