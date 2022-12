VIDEO. Los accidentes más locos por festejos en Argentina

La euforia y locura en Argentina por la obtención de la Copa del Mundo de Qatar provocó también terribles accidentes. Mira esta recopilación de videos:

La euforia y locura que se vive en Argentina ha trascendido a niveles inimaginables, pero no todo ha sido alegría, pues se han registrado varios accidentes que han ameritado ser atendidos por los cuerpos de socorro. Y es que según agencias internacionales, más de 4 millones de aficionados se han volcado a las calles de Buenos Aires para saludar a los campeones del mundo, que se coronaron en Qatar este domingo.

Entre tanta euforia y producto de la locura y del alcohol, decenas de hinchas de la Albiceleste terminaron en el hospital, incluso, se ha informado de la muerte de un aficionado en Bahía Blanca, después que una bandera que llevaba en el cuello se enredó en la motocicleta en la que se conducía.

Entre otros reportes, otro hincha corrió hacia una pileta y se estrelló contra una puerta de vidrio, esto sumado a las decenas de caídas desde lugares altos que se siguen dando.

Dos aficionados saltaron desde un puente para caer dentro de la “Chiva” que paseaba a la selección de Argentina, uno cayó dentro del descapotable, mientras que otro corrió con tan mala suerte que cayó hasta el suelo.

Por otro lado, entre la locura de la afición se ha observado a mujeres caminando desnudas o mostrando sus “partes íntimas” en señal de alegría.

Entre 5 y 6 millones de personas se habían congregado a lo largo del recorrido, inicialmente diseñado sobre unos 70 kms, según una fuente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Se trata de la manifestación más grande que jamás se haya visto en la capital argentina, según medios de prensa.

Muchos de los fanáticos que celebraron vinieron de otras ciudades, tan lejos como Bariloche (en la Patagonia, sur), o de Rosario, la ciudad de Messi y Ángel Di María, y de las ciudades de la periferia de Buenos Aires.

La violencia que general el fútbol en Argentina es algo que he criticado desde que nací

Los medios de comunicación no estan mostrando la cantidad de accidentes que hay

Es un descontrol total

Argentina parece una anarquía total

Es una barbarie

Me avergüenza pic.twitter.com/XwpECU6tS6

