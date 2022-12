En vivo la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia

Vive todos los detalles de la final del Mundial de Qatar 2022 entre las selecciones de Argentina y Francia.

El estadio Lusail vivió una fiesta desde las horas previas a la final del Mundial de Qatar 2022 que vio a Argentina y Francia enfrentarse por el máximo trofeo de selecciones en el Mundo.

Argentina 2-2 Francia

El duelo comenzó con una selección argentina presionando a Francia y ahogándoles todas las salidas al cuadro galo que lució irreconocible, el parado táctico de Scaloni mermó a todo el ataque de Francia y no lo pasaba bien en Lusail. La Albiceleste, pese a dominar, no lograba encontrar el gol y sabía que no hacerlo rápido le podía hacer pasar factura.

La “diosa fortuna” le sonrió a Argentina al minuto 21, ya que tras un desborde de Ángel Di María recibió una falta de Ousmane Dembélé dentro del área que fue marcada como penal. Lionel Messi fue el encargado de la pena máxima y con un remate raso al palo izquierdo de Lloris abrió el marcador.

Argentina no bajó el ritmo del encuentro y al 35′ marcó uno de los goles del campeonato con una jugada a la contra que inició Lionel Messi, el capitán de la albiceleste abrió el balón a Mac Allister y tras una galopada cruzó el balón para encontrar en solitario a Ángel Di María y el fideo batió en el mano a mano a Lloris para poner el 2-0.

La dinámica argentina destrozó los planes de Francia, que al minuto 40 tuvo que mover su banquillo sacando a Olivier Giroud y Ousmane Dembélé para permitir el ingreso de Marcus Thuram y Randal Kolo Muani. Los recién ingresados no cambiaron la dinámica del encuentro en la primera parte pese a los 7 de agregados y al descanso el partido se fue con ventaja de 2-0 para Argentina. Los galos no tiraron en ninguna ocasión al arco en esta mitad.

Segundo tiempo

En la segunda mitad se esperaba una Francia más propositiva, pero esto no parecía llegar ya que los “Bleus” jugaban uno de sus peores encuentros recordados en este Mundial. El primer remate al arco tras la reanudación lo tuvo la albiceleste al 58′ con un remate de Julián Álvarez que detuvo Lloris.

Mbappé al rescate

Cuando el partido parecía destinado al triunfo argentino, Kylian Mbappé tendría una carta guardada bajo la manga y aparecería para rescatar la llave para Francia. El delantero del PSG descontó en el encuentro hasta el minuto 79′ gracias a un penal de Otamendi sobre Kolo Muani. La anotación le dio un cambio de cara a Francia y al 81′ armaron una jugada que finalizó de volea Mbappé para marcar el 2-2.

