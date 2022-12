Messi: Se convierte en el futbolista con más partidos en Copa del Mundo

Con 26 apariciones, Leo Messi se convierte en el futbolista con más presencias en la Copa del Mundo, superando el récord de Lothar Matthäus.

Qatar 2022 es la vigesimosegunda edición de la Copa del Mundo, un certamen especial por diversos factores, como el calendario atípico o también porque será la última vez que 32 selecciones competirán en la fase de grupos de la máxima fiesta del fútbol. Y un certamen especial, también para Leo Messi.

El Mundial de Qatar reúne más elementos que invitan a los aficionados a poner toda la atención. No cabe duda de que Lionel Messi es una de las grandes estrellas presentes en el certamen, candidato con Argentina a ganar el título, pero que persigue también un récord: el del futbolista con más partidos en la historia de la Copa del Mundo, que logró conseguir este domingo en la Final del Mundial ante Francia.

Four previous tournaments ended in disappointment.

Now it's Leo Messi's Last Dance with the World Cup 🇦🇷 pic.twitter.com/s2SwfCESG4

— B/R Football (@brfootball) December 18, 2022