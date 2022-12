Croacia y Marruecos, únicas selecciones en enfrentarse dos veces en Qatar 2022

Croatas y marroquíes ya saben lo que es enfrentarse entre ellos. De hecho, hace apenas unas semanas se midieron por la jornada 1 de la fase de grupos, duelo que terminó empatado 0-0.

Este sábado 17 de diciembre, un día antes de la gran final del Mundial Qatar 2022, las selecciones de Croacia y Marruecos definirán al tercer puesto del torneo en un partido que se disputa en el estadio internacional Khalifa.

Los leones del Atlas son el equipo revelación del certamen y buscarán seguir haciendo historia frente a un combinado balcánico que se ha acostumbrado a pelear hasta las últimas instancias en las ediciones recientes de la Copa del Mundo.

A spot on the #FIFAWorldCup podium is up for grabs! 🥉#HRV v #MAR#Qatar2022

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2022