Kolo Muani sobre Messi: “jugué contra él y no cambió mi vida”

El delantero francés Randal Kolo Muani no se intimida ante Lionel Messi.

Publicidad

El delantero francés Randal Kolo Muani no se intimida ante Lionel Messi a quien enfrentará en la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 en la que Francia chocará con Argentina. “Ya jugué contra él en el Nantes y no cambió mi vida. No creo que vaya a cambiar ahora. Es un gran jugador”, dijo en conferencia de prensa.

El atacante el Eintracht también habló sobre la anotación que marcó ante Marruecos y dijo que marcar en un Mundial es algo que soñaba desde niño.

“Cuando era un chaval soñaba con hacerlo, ahora siento un gran orgullo por mí, pero también por mi familia, por el pueblo. Espero poder jugar en la final. Si el seleccionador me lo pide estaré preparado”, declaró Kolo Muani.

“Messi no me espanta, ya lo enfrenté cuando estaba en Nantes. Personalmente, no ha cambiado mi vida, puedo jugar contra cualquiera. No va a cambiar nada para mí” — Randal Kolo Muani 🇫🇷 pic.twitter.com/8MV3mOGho7 — Pablo Giralt (@giraltpablo) December 16, 2022

Messi contra Mbappé

Una final Messi contra Mbappé “es el mejor escenario”, estimó este viernes en la emisora RMC el presidente del París SG, Nasser Al Khelaifi, a dos días del desenlace del Mundial-2022 entre Argentina y Francia, un duelo entre las dos grandes estrellas del club parisino.

“Estoy orgulloso de tener dos jugadores, los dos mejores jugadores del mundo, que juegan la final en mi país, es el mejor escenario”, declaró el patrón del PSG, propiedad de Catar, el anfitrión del torneo.

Preguntado a qué equipo apoyaría en la final, Al Khelaifi prefirió no responder. “Somos un club francés y mi segundo país es Francia, pero por Messi, que quizás sea su última Copa del Mundo. Kylian va a jugar una segunda final consecutiva, algo realmente magnífico. Demuestras que es el mejor futbolista de la actualidad. Muero de ganas de estar en esa final, porque es un gran placer y un gran orgullo para mí como presidente del París SG. Si de mí dependiese, daría el título a los dos”, aseguró.

El presidente del PSG aprovechó la ocasión de expresar su deseo de ver a Messi renovar su contrato, que llega a su fin al acabar la presente temporada.

(Visited 3 times, 3 visits today)

Publicidad