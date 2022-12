Fallece Sinisa Mihajlović tras una larga batalla contra la leucemia

Recordado por ser uno de los mejores cobradores de faltas, el exfutbolista y entrenador falleció este viernes, a los 53 años de edad tras una larga batalla contra la leucemia.

El ex futbolista y entrenador Sinisa Mihajlović falleció a los 53 años: así lo confirmó su familia. En 2019, el exfutbolista anunció que había contraído leucemia mieloide aguda, una enfermedad que empeoró el marzo de este 2022.

Recordado por ser uno de los mejores cobradores de faltas de la historia, tuvo una prodigiosa carrera en el futbol italiano jugando en equipos como la Roma, Lazio, Inter de Milan, entre otros. Como entrenador, su mejor faceta la tuvo en el Bologna, también tuvo paso por otros equipos el futbol italiano, incluyendo un breve paso por el AC Milan.

Terrible news. Sinisa Mihajlović has passed away at 53 after long fight with illness.

“I respect the illness, I will face it, with chest puffed out, looking it in the eyes, the way I always have done”, he said years ago.

Fighter, great man. Shocking news.

RIP 🙏🏻🕊️ pic.twitter.com/V84McAeeMO

