El presidente de Argentina, Alberto Fernández, envió un mensaje agridulce al de Francia, Emmanuel Macron, con ocasión de la final del Mundial de Qatar 2022.

La final del Mundial de Qatar 2022 ha sacado a luz los más intensos deseos de los seguidores, tanto de Argentina como de Francia, y los dirigentes de ambas naciones no han sido ajenos a ello. Y recientemente el mandatario de Argentina, Alberto Fernández, le envió un mensaje agridulce a Emmanuel Macron, que antes ya le había escrito.

“Querido amigo @EmmanuelMAcron, te guardo un enorme afecto y te deseo lo mejor para el futuro. Salvo para el domingo. Argentina es mi maravilloso país, ¡y es Latinoamérica! ¡Vamos la celeste y blanca!”, escribió Fernández en Twitter este jueves, en respuesta a un mensaje de Macron.

El presidente francés, que el miércoles estuvo en el estadio cuando los Bleus ganaron 2-0 a Marruecos y clasificaron para la final frente a Argentina, le había escrito a Fernández al responder un tuit del mandatario electo brasileño Luiz Inacio Lula da Silva que le deseó suerte a ambos.

Macron se había adelantado a Fernández

En un mensaje escrito en portugués, Macron agradeció a Lula y además dijo: “Querido @alferdez, uno de nosotros dos tendrá más suerte. El domingo sabremos cuál de los dos. Con toda mi amistad… Adelante les Bleus!”.

Aunque se da por descontado que Macron estará el domingo en Catar, Fernández no ha anunciado un viaje que más bien los argentinos podrían interpretar como “mufa”, la palabra que usan para referirse a la mala suerte que se provoca.

“Fútbol y política no se mezclan. No nos interesa mezclar, tiene que disfrutarlo la ciudadanía. El presidente tiene buena relación con Macron y han intercambiando chats previamente, pero no hay ninguna decisión tomada” sobre un viaje para la final, dijo este jueves la portavoz argentina Gabriela Cerruti.

Al igual que Francia, Argentina ha ganado dos veces la Copa del Mundo: en 1978 y en 1986.

*Información de AFP / Foto: Getty Images

