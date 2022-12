¡Oficial! Portugal y el técnico Fernando Santos separan sus caminos

Fernando Santos, de 68 años, deja el puesto como entrenador de la selección portuguesa en el que estuvo desde 2014.

Este jueves la selección de Portugal hizo oficial la no continuidad del entrenador luso Fernando Santos, el entrenador que tomó las riendas de su combinado nacional desde 2014 deja a su país con los títulos de la Eurocopa 2016 y con la UEFA Nations League de 2019.

Um 𝗟𝗲𝗴𝗮𝗱𝗼 histórico. 🏆🏆 Obrigado por tudo, Mister. 🇵🇹 #VesteABandeira

A historical 𝗟𝗲𝗴𝗮𝗰𝘆. 🏆🏆 Thank you for everything, Coach. 🇵🇹 #WearTheFlag pic.twitter.com/7emUN6LbZB

— Portugal (@selecaoportugal) December 15, 2022