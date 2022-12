Autoridades restringen llegada de marroquíes a Qatar

Por pedido de las autoridades qataríes fueron cancelados varios vuelos directos desde Marruecos, por temor a un "desembarco masivo" de fanáticos sin entradas.

Marruecos disputará este miércoles la semifinales de la Copa del Mundo ante el combinado de Francia, un partido en el que podrían seguir haciendo historia, respaldados por sus aficionados en los graderíos, que, junto a los argentinos son los que más han animado durante el Mundial de Qatar.

Sin embargo, en las últimas horas, autoridades qataríes han tenido que restringir vuelos procedentes de Marruecos, esto por el temor a un “desembarco masivo“ de fanáticos sin entradas.

BREAKING: #BNNMorocco Reports.

Royal Air Maroc has canceled seven flights to Qatar due to restrictions.

Following "restrictions imposed by Qatari authorities," Royal Air Maroc @RAM_Maroc announced Tuesday evening that all flights to Doha, Qatar, on Wednesday had been canceled. pic.twitter.com/WUn0lfacpH

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 14, 2022