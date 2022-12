Messi: “Siento muchas cosas, es emocionante ver todo esto”

El capitán y figura de la selección argentina, Lionel Messi, habló tras la victoria (3-0) ante Croacia por las semifinales del Mundial de Qatar 2022,

Argentina y Lionel Messi prolongaron su sueño de ser campeones del mundo hasta la final de Catar-2022, tras derrotar con un contundente 3-0 a la Croacia de Luka Modric en semifinales, este martes en el estadio de Lusail.

Ocho años después de haber caído en la final de Brasil-2014 ante Alemania, la Albiceleste aspirará el domingo a lograr su tercera corona mundial después de las de 1978 y 1986. Su rival se conocerá el miércoles, tras la semifinal entre la defensora del título Francia y la revelación Marruecos.

