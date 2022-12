Técnico de Croacia revela las claves para neutralizar a Messi

"Él no corre mucho, tampoco corre atrás de la pelota. Espera y recibe con toda la fuerza y energía. Necesitamos estar muy atentos a eso", expresó Zlatko Dalic, técnico de Croacia en conferencia de prensa.

Croacia y Argentina se enfrentarán este martes por las semifinales de la Copa del Mundo. El escenario está listo, el Lusail Stadium albergará un juego que promete muchas emociones, así lo expresó Zlatko Dalic, técnico de Croacia previo al partido de este martes además reveló su plan para neutralizar a Messi.

“Ellos estarán bajo muchísima presión, más que nosotros”, señaló el seleccionador croata Zlatko Dalic acerca del duelo ante Argentina, este lunes en la víspera de la semifinal del Mundial que disputarán ambos países en el estadio Lusail.

Zlatko Dalic analiza a la selección de Argentina

En tiempos en los que Croacia aparece en el horizonte de la Selección Argentina como el último escollo para meterse en la final del Mundial Qatar 2022, habló el entrenador balcánico, Zlatko Dalic, enfocándose especialmente en su plan para controlar a Lionel Messi. Y, elogios aparte, dejó una descripción sobre el juego del astro cuanto menos llamativa.

“Celebramos la noche anterior, desde hoy comenzamos a estudiar a Argentina. Esperamos un rival difícil y motivado otra vez. Ellos tienen un ejército de hinchas aquí en Qatar”, destacó primero en conferencia de prensa. Y después se dedicó de lleno al astro de PSG.

“Le dedicaremos especial atención a la pregunta de cómo frenar a Messi. La marca personal no funciona, no lo hicimos la última vez y tampoco lo haremos ahora. Necesitamos cubrir los pases hacia él y reducirle los espacios”, trazó, y después vino su apreciación más llamativa: “Él no corre mucho, tampoco corre atrás de la pelota. Espera y recibe con toda la fuerza y energía. Necesitamos estar muy atentos a eso”.

Tras superar a Brasil, Dalić va por una nueva batalla táctica: neutralizar a Messi. — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 12, 2022

Igual, en otras entrevistas, Dalic subrayó el nivel del futbolista del Paris Saint-Germain: “Messi es el mejor jugador del mundo de los últimos 10 años. Es un jugador con una calidad tremenda. Nos tenemos que preparar muy bien para enfrentarlo. No hay que darle muchos espacios porque está muy motivado. Esta será probablemente su última Copa del Mundo y tal vez su última chance de ganar un Mundial con Argentina”, consideró.

Y agregó: “Seguramente la última derrota en Rusia también lo tendrá motivado, por lo que esperamos enfrentar a una muy buena versión de Argentina”.

