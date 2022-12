Jugadores de la selección inglesa adoptan un gato callejero de Qatar

El felino bautizado como "Dave" deberá hacer cuarentena de 4 meses, desde su llegada al Reino Unido, previo a ser entregado a sus nuevos dueños.

La selección de Inglaterra ha terminado su sueño Mundialista en Qatar, pero esto no significa que sus jugadores regresen con las manos vacías, ya que Kyle Walker y Jonh Stones decidieron adoptar un gato callejero que les hizo compañía duran su estadía en la Copa del Mundo.

Los dos defensores del Manchester City se encariñaron del felino que llegó un día al centro de entrenamiento de los “Three Lions” y tras terminar su estadía en Qatar al caer ante Francia, los jugadores decidieron regresarse a su país natal junto al gato, que en su arribo al Reino Unido deberá pasar cuatro meses en cuarentena antes de volverse a ver con los futbolistas.

“El llegó un día y lo adoptamos inmediatamente entre John Stones y yo. Toda la gente se alejaba de la mesa porque nosotros invitábamos al gato. A algunos no les gusta el gato pero a mí me encanta”, expresó el pasado 3 de diciembre Kyle Walker durante una charla en la prensa oficial de la Federación Inglesa.

Durante la charla el lateral derecho prometió adoptar el gato que bautizaron como “Dave” si Inglaterra ganaba el Mundial, pero al no lograrlo parecía que el felino no encontraría un nuevo hogar.

"Everyone seems to be moving away because we keep inviting the cat." 🐈😂

Of course, we had to ask @kylewalker2 about Dave the Cat during Friday's episode of #LionsDen with @marksandspencer… pic.twitter.com/oH1Mk5wJRi

— England (@England) December 3, 2022