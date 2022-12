¡Increíble tatuaje! Se tatúa el “¡andá pa’ allá bobo!”, de Messi

Así quedó el tatuaje del hincha de Argentina que decidió grabarse en la piel la frase de Messi que causó polémica en las últimas horas: “¡andá pa’ allá bobo!”.

Las polémicas frases que dio Messi tras el partido ante Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, no han parado de provocar diversas reacciones y una de ellas fue la de un hincha de la albiceleste, que se grabó en la piel el festejo del astro argentino a Van Gaal y lo mezcló con su enojo al final del juego.

Cabe recordar que el partido entre Argentina y Países Bajos terminó con los ánimos caldeados por el roce entre jugadores que hubo durante todo el juego. Uno de ellos fue el que protagonizaron Lionel Messi, y el neerlandés Wout Weghorst. Y es que la “Pulga” causó polémica al decirle a su rival, “¡qué miras bobo!”, al final de los tiros penaltis, pero antes, Leo había festejado frente a Van Gaal.

Messi inspira tatuaje

Tras esta polémica, el hincha argentino Melana quiso inmortalizar ambos momentos y se grabó en la piel el episodio que quedará para el recuerdo durante Qatar 2022.

Melana, quien es productor de eventos y agente de viajes, eligió la foto de Messi haciendo la burla a Van Gaal. “No pude aguantarme”, escribió en sus historias de Instagram. Además, se colocó la grase “¡Andá palla bobo!”, que le dijo Messi a Weghorst en la zona mixta después del enfrentamiento.

Así, este seguidor se une a los miles de hinchas que deciden inmortalizar a Messi en la piel.

Sobre la polémica frase

Messi, aseguró que Weghorst estuvo provocando a sus compañeros durante todo el juego. “El 19 (Weghorst) nos provocó desde que entró nos chocaba, nos decía cosas y eso no es parte del futbol, yo siempre respeto a todo el mundo y ellos no nos respetaron”, expresó la “Pulga”.

Mientras que en su defensa, el neerlandés, expresó: “Yo quise darle la mano (a Messi) después del partido, le tengo mucho respeto como jugador de futbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo, mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona, realmente decepcionado”, dijo el jugador que anotó los dos tantos con los que Países Bajos forzó a la prórroga y los tiros penaltis.

