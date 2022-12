Al Hilm, balón oficial para semifinales y final de Qatar 2022

Esta nueva pelota también estará equipada con la "tecnología semiautomatizada para la detección del fuera de juego" (SAOT), como su predecesor Al Rihla.

La última fase del Mundial de Qatar se disputará con un nuevo balón bautizado Al Hilm (“el sueño”), que está diseñado con matices de color burdeos que recuerdan a la bandera catarí, en sustitución al Al Rihla (“el viaje”), anunció este domingo la FIFA.

“Al Hilm será el balón oficial de las semifinales, del partido por el tercer lugar y de la final” programada el 18 de diciembre en el estadio de Lusail, escribió la Federación Internacional de Fútbol en un comunicado.

4 teams. united by a dream that will soon become reality.

introducing Al Hilm, the Official World Cup 2022 Match Ball for the Semi-Finals and Final.

available now through adidas online and retail stores.#fifaworldcup pic.twitter.com/EM4idCh8U3

— adidas Football (@adidasfootball) December 11, 2022