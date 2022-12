¿Se repetirá al campeón? Francia elimina a Inglaterra y su siguiente rival será Marruecos

Francia derrota por primera vez a Inglaterra en un Mundial y se coloca a dos partidos de repetir el titulo del Mundial, pero primero deberá derrotar a la férrea Marruecos.

El estadio Al Bayt fue la sede de un trepidante duelo de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, Inglaterra y Francia se vieron las caras en un partido que no decepcionó a las expectativas previas y sobre la hora la campeona defensora sacó la casta y se llevó el triunfo 2-1.

Francia se instala por segundo Mundial consecutivo en la ronda de las mejores cuatro selecciones y su siguiente rival será Marruecos el próximo miércoles a las 13:00 horas. Con este partido terminado, se oficializan las dos llaves de semifinal de Qatar 2022 que iniciarán el próximo martes.

Inglaterra 1-2 Francia

Ambas selecciones no defraudaron al espectáculo y desde los primeros minutos dejaron un duelo de ida y vuelta en el que los franceses tuvieron la primera acción de gol al minuto 10′ con un remate de cabeza de Giroud. Tras 15 minutos intensos el duelo pareció bajar de manera repentina el ritmo, pero Francia tendría un as bajo la manga para cambiar la dinámica del juego.

Un cañonazo de Aurélien Tchouaméni sorprendió a todos los presentes en el estadio Al Bayt, el centrocampista del Real Madrid abrió el marcador al minuto 17 con un potente remate que no pudo ser atajado por Pickford y desataba la alegría gala, la cual se veía con medio pie en la semifinal.

El tanto pareció ser un golpe duro para el cuadro inglés, que minutos después reaccionó con una jugada de Harry Kane, dentro del área, pero el mano a mano lo ganó Lloris. El delantero inglés era quien más lo intentaba y al 28′ pegó el susto británico más grande la primera parte, al 28′ Kane realizó un remate de larga distancia que fue desviado en el camino y a media altura voló Lloris para despejar el esférico. Francia logró manejar el duelo en su primera parte y se fue al descanso con ventaja mínima.

Segundo tiempo

Inglaterra inició el segundo tiempo obligado a anotar y desde los primeros minutos de la reanudación fueron los “Three Lions” quienes comenzaron agobiando el arco de Lloris. Bellingham dio el primer susto de gol al 47′, pero el meta francés voló para evitar el gol en su portería.

Un error condenó de Tchouaméni condenó la ventaja francesa, el centrocampista metió una zancadilla dentro del área sobre Saka y el referí brasileño no dudó en marcar el punto penal. Kane sería el encargado de la pena máxima y desde los once pasos no falló ante su compañero de equipo Lloris y puso el empate inglés al 53′.

El tanto le dio oxigeno a Inglaterra, que de a poco comenzó a crecer en el encuentro y tendría fallos claros con un cabezazo de Maguire al 70′. No ser contundente en ataque dejó con vida a Francia, los galos no lo pasaban bien, pero con una jugada les bastó para romper el empate. Un centro de Griezmann fue cabeceado por Giroud al 78′ y de esta manera los franceses se volvían a poner por delante.

Kane le da vida a Francia

Al minuto 81′ el VAR le sonrió a Inglaterra, una falta de Theo Hernández sobre Mason Mount fue marcada como penal tras la revisión y Kane tendría en sus pies la oportunidad de empatar la llave. El delantero del Tottenham esta vez falló y tras darle muy fuerte al balón la voló y le quitó a su selección la oportunidad del empate. Inglaterra no volvió a tener una oportunidad igual y con esto le permitió a Francia llevarse el triunfo.

