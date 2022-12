Neymar igualó el récord goleador de Pelé con la selección de Brasil

Neymar rompe el empate e iguala el récord de Pelé como máximo goleador histórico de Brasil.

Neymar igualó a Pelé como máximo goleador de la selección brasileña al marcar un tanto en la prolongación (105+1) del partido de Brasil ante Croacia, este viernes en los cuartos de final del Mundial de Catar, con lo que llegó a 77 anotaciones.

El astro del Paris Saint Germain, de 30 años, alcanzó el récord justo en momentos en que ‘O rei’ está internado en una clínica de Sao Paulo para una reevaluación de su tratamiento contra el cáncer de colon identificado el año pasado, según el parte médico.

La familia del que muchos consideran el mejor futbolista de la historia, actualmente de 82 años, asegura que su salud no corre “riesgo” y prevé su regreso a casa, dando un parte de tranquilidad luego de que diferentes medios aseguraran que la situación del exatacante era grave.

Al final de la primera parte de la prolongación, cuando Brasil se veía incapaz de romper el muro croata, y el empate sin goles persistía, Neymar recibió un balón en el área, y tras regatear al portero croata, Dominik Livakovic, anotó el 1-0 parcial.

El anotado contra los croatas es el segundo de ‘Ney’ en Catar, luego de marcar de penalti en la victoria 4-1 ante Corea del Sur en octavos.

‘Ney’ consiguió ese registro en 124 juegos, mientras que Edson Arantes do Nascimento, Pelé, lo hizo en 92 entre 1957 y 1971.

‘O rei’, sin embargo, reivindica 95 dianas en 113 duelos debido a que en sus cálculos incluye amistosos disputados contra clubes, registros que no son tenidos en cuenta por la FIFA.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) reconoce los 95 tantos, zanjando el debate en Brasil por la validez o no de algunas marcas tradicionales y antiguas del balompié local. Aparte de ser el único futbolista en ganar tres mundiales (1958, 1962, 1970), el exatacante también está adelante en el promedio anotador (0,84 tantos por juego, frente a 0,62 del astro del PSG) y en dianas anotadas en mundiales (doce contra ocho).

NEYMAR HAS EQUALLED PELÉ AS 🇧🇷'S ALL-TIME TOP SCORER 👑 pic.twitter.com/ZTrVgZu1QG

También en el total de goles: FIFA y Conmebol le han contado 1.281 a Pelé, que reivindica 1.283 en 1.363 juegos, aunque el registro de partidos oficiales es de 757 en 815 cotejos; ante 468 en 744 encuentros de su heredero.

Neymar aún tiene chances de superar el récord de Pelé, en lo que resta del juego ante Croacia y conforme los pentacampeones avancen, de hacerlo. El ’10’ actual, sin embargo, perdió varias chances al haberse lesionado el tobillo derecho en el debut brasileño en Catar (victoria 2-0 ante Serbia).

El esguince lo marginó de los dos partidos restantes del Grupo G, liderado por el ‘scratch’, contra Suiza (victoria 1-0) y Camerún (derrota 1-0). La dolencia eclipsó el inicio de la tercera cita mundialista de ‘Ney’, quien llegó en gran forma tras brillar en el PSG.

NEYMAR IN EXTRA TIME WHEN BRAZIL NEED HIM.

HE EQUALS PELÉ AS BRAZIL'S ALL-TIME MEN'S TOP SCORER (77) 🇧🇷 pic.twitter.com/wZPCKgbdYk

— B/R Football (@brfootball) December 9, 2022