Leo Messi se encara con Louis Van Gaal

El futbolista argentino criticó al entrenador neerlandés y se encararon al final del partido.

Lionel Messi y Argentina se clasificaron el viernes para las semifinales del Mundial de Catar-2022, donde se enfrentarán a Croacia que mandó a casa a Neymar y Brasil.

En dramáticos partidos de cuartos de final que se definieron ambos por penales, la Albiceleste y los balcánicos vencieron a Países Bajos (4-3) y Brasil (4-2), después de sendos empates (2-2 y 1-1) y se citaron para el martes en semifinales en el estadio Lusail, en Doha.

Lionel Messi really celebrated right in front of Louis van Gaal and the Netherlands bench 🥶 pic.twitter.com/5hu2D1tbG8

— ESPN FC (@ESPNFC) December 9, 2022