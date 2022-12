“Fin del sueño”, prensa brasileña reacciona tras la eliminación del Mundial

La eliminación de Brasil en cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 fue un duro golpe para la prensa brasileña.

El sexto título mundial de Brasil tendrá que esperar: la Croacia de Luka Modric venció en los penales (1-1, 4-2) a los sudamericanos, este viernes en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Catar, y avanzó por segunda vez consecutiva a la semifinal del torneo.

Con solidez defensiva, orden en el mediocampo y los reflejos inquebrantables del portero Dominik Livakovic, los subcampeones en Rusia-2018 eliminaron a uno de los grandes favoritos para ganar la estrella en el primer mundial árabe.

“Fin del sueño”, fue el duro titular de Globo Esporte tras el final del partido ante Croacia.

El ‘hexa’ era nuestro. La tristeza de esta derrota duele mucho”, fue el titular de TNT Sports Brasil tras la eliminación ante Croacia, con la portada de Neymar llorando.

“Eliminación ante Croacia hace que Brasil mantenga ‘maldición’ en Mundiales ante europeos”, tituló ESPN Brasil, resaltando la maldición que la ‘canarinha’ tiene ante las selecciones europeas.

“Brasil saca gol al final, pierde ante Croacia en los penaltis y se despide del sueño del sexto Mundial en Qatar”, escribió SportsCenter Brasil.

Brasil leva gol no fim, perde da Croácia nos pênaltis e dá adeus ao sonho do hexa na Copa do Mundo do Qatar #ESPNnoQatar #FutebolNaESPN https://t.co/wmgpaTFLpr

— SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) December 9, 2022