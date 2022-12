Filtran video del técnico camerunés explicando la salida del portero Onana

“Le dije a Onana que ya no quería trabajar con él y se puso a llorar", expresó el técnico Rigobert Song, que lanzó duras críticas al guardameta del Inter de Milan.

La selección de Camerún quedó eliminada en fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, pese al triunfo ante Brasil, los ‘Leones Indomables’, no lograron acceder a la ronda de octavos de final.

Camerún, dio una de las polémicas del Mundial, luego de que el arquero André Onana abandonara la concentración del combinado africano por una supuesta discusión con el técnico Rigobert Song.

Se filtra video del técnico de Camerún con el hermano de Onana

En redes sociales se ha viralizado el video donde el técnico Rigobert Song dialoga con el hermano de André Onana y explica los motivos por los cuales separó al arquero del Inter de Milan de la concentración.

“Le dije a Onana que ya no quería trabajar con él y se puso a llorar. Le dije, ‘Mi pequeño, no tengo tiempo para eso, estoy preparando un partido. Ayer te llamé y no viniste’. A Vincent Aboubakar, Choupo-Moting, Zambo, los líderes del equipo, les hablo. ¿Quién eres que no te puedo hablar? Dejé de entrenar, pedí a todos que fueran al vestuario”, recordó sobre una reunión a la que Onana no asistió.

“En el entrenamiento, hace su show. Durante los partidos, juega con riesgos. Le dije ‘pasá la pelota a los costados, dejá de correr riesgos, incluso podemos perder’. Y él me dijo, ‘No quiero hablar contigo, estoy haciendo mi parte’. En el hotel en vez de venir a verme para hablar, va a ver al presidente (Eto’o). Y el presidente lo mandó, no sé a dónde”, dice Song en el video.

🚨Rigobert Song explique son altercation avec André Onana qui a conduit comme nous le savons à l’absence de ce dernier lors des matchs face à la Serbie 🇷🇸 et au Brésil 🇧🇷, puis un départ précipité du mondial. Une question se pose alors quel est l’avenir d’Onana dans la sélection? pic.twitter.com/AWF6ZOQcVV — La Tanière²³⁷ 🦁 (@lataniere237) December 8, 2022

Rigobert Song rompe el silencio

Después de la viralización del video y del escándalo que se generó en Camerún, Song publicó un fuerte comunicado en sus redes sociales, repudiando la grabación y la viralización de las imágenes, pero sin desmentir ni una palabra de lo que le contó a su hermano:

“Desde la madrugada del jueves 8 de diciembre de 2022, un video amateur de poco más de 90 segundos inundó la web y se viralizó en cuestión de minutos. En el extracto filmado ayer sin mi conocimiento en mi casa por una tercera persona que vino a acompañar a mi hermano mayor, quien quería tener más detalles sobre la destitución del arquero titular de los Leones Indomables en Qatar 2022, en la víspera del partido del 28 de noviembre contra Serbia.

Lejos estaba de imaginar que mi interlocutor y yo fuéramos filmados con fines ulteriores por la tercera persona que se encontraba a buena distancia de nosotros en mi oficina. Ante el clamor generalizado que se llevó en la web la difusión de esta conversación supuestamente privada, surge inevitablemente que su puesta en escena y su comunicación a la masa tenía como fines finales: la violación de mi intimidad y el atentado a mi honor como Gerente-Selector de los Leones Indomables de Camerún, sobre una situación concreta que me obligó a tomar una decisión importante en interés del grupo en plena competición.

Mientras condeno y me reservo el derecho de emprender acciones legales contra el autor de este acto atroz, reitero mi apego inquebrantable a la etiqueta de Leones Indomables y al respeto por los valores y principios que son su fuerza motriz”.

