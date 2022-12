Raheem Sterling volverá con la selección inglesa para enfrentar a Francia

Luego de regresar unos días a Inglaterra tras sufrir un robo en su mansión de Londres, Sterling estará para el cruce ante Francia de cuartos de final.

Después de viajar a Inglaterra para apoyar a su familia luego de un robo en su mansión al sur de Londres, el delantero inglés Raheem Sterling se reincorporará el viernes a la selección en Catar, un día antes de los cuartos de final contra Francia, anunció este jueves la Federación Inglesa de Fútbol (FA).

Raheem Sterling will return to England’s @FIFAWorldCup base in Qatar.

The #ThreeLions forward temporarily left to attend to a family matter but is now expected to rejoin the squad in Al Wakrah tomorrow ahead of the quarter-final with France. pic.twitter.com/3bxzAVP3cQ

— England (@England) December 8, 2022