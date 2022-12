¡Una más y se pierden las semis! Llegan apercibidos a los cuartos

Estos son los 23 jugadores que podrían perderse una eventual semifinal si ven una tarjeta amarilla más, en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, que comienzan mañana.

En total son 23 los jugadores que llegan apercibidos a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 que comienzan este viernes con dos duelos apasionantes, uno de ellos es la estrella de la selección de Croacia, Luka Modric, pero el jugador del Real Madrid no es el único que entrará con miedo a la cancha para estos enfrentamientos.

Y es que la Copa del Mundo ha llegado a la última instancia para cruzar y evitar ser sancionados por tarjetas amarillas en la siguiente ronda de Qatar 2022, cuando se jueguen los cuartos de final. Según el reglamento FIFA, pasando esta fase se borran todas las cartulinas preventivas que han sumado en los partidos previos, excepto las expulsiones.

#Qatar2022 #PublinewsMundial | El seleccionador de Países Bajos 🇳🇱, Louis Van Gaal, consideró este jueves que el Mundial de Qatar "empieza en serio para nosotros mañana" con el partido de cuartos de final contra Argentina. https://t.co/uQFawYbNBC — Publisport (@Deportes_PN) December 8, 2022

Esto, con la finalidad de que los futbolistas no corran el riesgo de perderse un hipotética Final en el Mundial en caso de sumar dos tarjetas amarillas en los anteriores cotejos.

Así, un total de 23 futbolistas llegarán advertidos a los cuartos de final, quienes en caso de recibir otra amonestación, se perderán las semifinales, aunque se les borrarán de cara a una Final que se llevará a cabo el 18 de diciembre en el Estadio Lusail.

De las 8 selecciones que siguen en la pelea por el título, Inglaterra es la única que no tiene jugadores apercibidos, por lo que tienen vía libre en las siguientes fases para no ser sancionados, siempre y cuando no ven alguna tarjeta roja.

Ellos llegan con advertencia a los cuartos

Brasil: Fred, Eder, Militao, Bruno Guimareas

Croacia: Borna Barisic, Dejan Lovren, Mateo Kovacic, Luka Modric

Países Bajos: Matthijs de Ligt, Nathan Ake, Teun Koopmeiners, Frenkie de Jong

Argentina: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña

Marruecos: Sofyan Amrabat, Romain Saiss, Abdelhamid Sabiri

Portugal: Ruben Dias, Bruno Fernandes, Joao Felix, Danilo Pereira, Ruben Neves

Inglaterra: Ninguno

Francia: Jules Kounde, Aurelien Tchouameni

