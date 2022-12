La emotiva carta de despedida de Luis Enrique tras dejar la selección española

Luis Enrique hizo un llamado a la unidad en la selección española y externó su total apoyo al nuevo entrenador, Luis de la Fuente.

La Federación Española (RFEF) anunció este jueves el cese del seleccionador español Luis Enrique Martínez, tras la eliminación en octavos de final del Mundial de Catar frente a Marruecos, y su sustitución por Luis de la Fuente.

El organismo considera que “debe arrancar un nuevo proyecto para la Selección Española de Fútbol, con el objetivo de continuar con el crecimiento alcanzado en los últimos años gracias al trabajo realizado por Luis Enrique”, señaló la federación en un comunicado, agradeciendo al técnico su trabajo.

Luis Enrique se despide con emotiva carta

A través de sus redes sociales, el exseleccionador español aprovechó para mostrar su agradecimiento a la RFEF por el confiar en su proceso, que se acabó este jueves y externó su apoyo al nuevo entrenador Luis de la Fuente.

“En mi nombre y el de todos los que formamos el staff: Todo empezó hace ya 4 años y qué rápido ha pasado el tiempo. Solo puedo estar súper agradecido a quienes me ficharon dos veces (presidente Rubiales y director deportivo Molina). A todos los empleados de la RFEF con los que compartimos experiencias y vivencias de todo tipo.

Como no, a los jugadores que han sido ejemplares en su comportamiento y fieles a la idea planteada. Siento no haberos podido ayudar más. También a los auxiliares (doctores, fisios, utilleros, seguridad, los de audiovisuales, los de viajes con Limones al frente, la team manager Nuria y las nutricionistas etc etc) que trabajan incansablemente para ayudar a los jugadores y al staff en todo lo que necesitamos. Ha sido muy especial formar parte de esto.

Por último pero no menos importante, a la afición que de manera uniforme nos ha transmitido su apoyo en todos los momentos y especialmente en los más delicados. Toca despedirse y en estos casos solo una pequeña reflexión… lo que necesita la selección es APOYO en todo su significado para que Luis de la Fuente consiga todo lo que se proponga. ¡Vamos ESPAÑA! Hasta siempre. ¡Gracias!”.

Luis Enrique dirigió un total de 48 partidos con España, de los cuales ganó 27, empató 14 y perdió 7. Bajo su mando, la selección española marcó 100 goles y ha concedido 38.

El técnico asturiano no logró ganar ningún título como seleccionador de España. En la Eurocopa 2020 llegó hasta semifinales y quedó subcampeón de la Nations League 2020/21, cuya final perdió ante Francia.

El 9 de julio de 2018, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció el fichaje de Luis Enrique como nuevo seleccionador de la absoluta. En principio, el asturiano aterrizaba en el banquillo nacional para dos temporadas, pero su periplo duró bastante más, hasta llegar a su fin este jueves 8 de diciembre.

