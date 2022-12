¡Polémica semifinal! Cobán Imperial se adelanta en la serie ante Comunicaciones

Cobán se adelanta en la llave ante Comunicaciones en un partido que tuvo como mayor protagonista al árbitro Ignacio Fuentes y sus polémicas decisiones.

Las semifinales del Torneo Apertura 2022 iniciaron con un friccionado encuentro de ida entre Comunicaciones y Cobán Imperial en el Doroteo Guamuch Flores, el duelo tuvo como protagonista al árbitro Ignacio Fuentes y sus decisiones que perjudicaron a ambos clubes, pero retomando el tema futbol fueron los cobaneros quienes se impusieron 0-1.

Con esto Cobán Imperial se acerca a una final de Liga Nacional, pero para esto deberá medirse en la vuelta ante Comunicaciones el próximo sábado; el cierre de la llave está pactado para las 14:30 horas y se jugará en el estadio José Ángel Rossi.

Comunicaciones 0-1 Cobán Imperial

Comunicaciones y Cobán Imperial tuvieron uno de los encuentros más accidentados de lo que el Torneo Apertura 2022, ambos clubes iniciaron su duelo pasados de revoluciones y al minuto 4′ ya tuvieron una tarjeta amarilla cada uno por una serie de roces entre Stheven Robles y José Almanza.

La polémica no expulsión de Robles

Los dos equipos se dedicaron más a repartir faltas que a jugar y al minuto 28′ surgió una de las polémicas más llamativas del encuentro, ya que Robles le pateó el rostro de un jugador cobanero y el árbitro solo le llamó la atención. El lateral crema tuvo que haber sido expulsado y al estar al límite, Willy Olivera optó por cambiar minutos después.

Retomando el tema futbolístico, del que hubo poco, lo más claro lo tuvieron los cremas en la primera parte con un remate de Samayoa que se fue por alto al minuto 32′ y un tiro “mordido” de Corena que sacó Delfino Álvarez de la línea al 42′. El juego terminó su primera parte con 4 amarillas para cremas, incluyendo una a Willy Olivera, y 2 para Cobán Imperial.

Segundo tiempo

La reanudación no estuvo exenta de polémica, pero el mayor cambio que tuvo fue que al minuto 50′ Cobán abrió el marcador con un centro de Delfino Álvarez en el que Thales Moreira remató de cabeza y ponía por delante a los “Príncipes Azules” en la serie.

La polémica roja a Cobán

La felicidad para el cuadro visitante duró poco, ya que en el minuto 57′ José Almanza fue expulsado por doble amarilla. El referí Ignacio Fuentes le explicó al jugador con gestos que había sido expulsado por un codazo, pero eso no sucedió, Almanza forcejeó con Corena y hubo contacto con la mano, pero no codazo. La roja volvió a subir los ánimos en el cuadro cobanero, quienes le recordaban al juez central la no expulsión de Robles.

Comunicaciones tuvo su primera acción clara de la segunda parte hasta el minuto 61′, Londoño logró desbordar por la banda izquierda y su centro fue remato por Jorge Aparicio con dirección a gol, cuando parecía que el empate caería, Minor Álvarez apareció para atajar el balón y mantener la ventaja cobanera.

La polémica no expulsión a Delfino Álvarez

Se jugaba el minuto 67′ cuando Álvarez realizó un claro pisotón sobre el talón de Aquiles de Kevin López, la jugada no fue observada por el referí central y por ende quedó impune en el encuentro, con esto se sumó una acción polémica más al historial de este duelo.

Comunicaciones fue el equipo que cerró presionando más en el encuentro e incluso tuvo acción clara que fue despejada de la línea por el mismo Lynner García, Cobán, con un hombre menos, se dedicó a defenderse y esto le sirvió para llevarse la ida y cerrar con ventaja en casa.

