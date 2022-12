Los mensajes de cariño que recibió Eden Hazard tras anunciar su retiro de Bélgica

Algunos de los compañeros de viaje de Eden Hazard han dejado mensajes cariñosos al excapitán belga tras anunciar su retiro del futbol de selecciones.

La noticia de la fecha para la selección de Bélgica fue el retiro de una de sus leyendas, Eden Hazard, quien anunció este miércoles su retiro de la selección belga en la que debutó en 2008 y actualmente capitaneaba; tras este anuncio diversos seleccionados de los “Diablos Rojos” y excompañeros dejaron mensajes de cariño hacia el futbolista.

Dentro de las muestras de cariño que recibió el futbolista, quien dice adiós a su selección nacional tras 126 partidos en los que anotó 33 goles y dio 10 asistencias, se encuentran publicaciones de Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Axel Witsel y de su excompañero, el ya retirado, Vincent Kompany.

It has been incredible to be able to walk this path together. The @BelRedDevils are going to miss you, Eden! ❤️ @hazardeden10 pic.twitter.com/gTPbHRAl31

It has been special to share the pitch with you as a teammate and a brother over the years.

Thank you for everything Captain, see you soon 😘❤️🇧🇪 @hazardeden10 pic.twitter.com/Z116O0A4VO

— Axel Witsel (@axelwitsel28) December 7, 2022