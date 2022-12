¡Reencuentro con Cristiano! César Ramos arbitrará el Portugal vs Suiza

César Arturo Ramos fue asignado por la FIFA para el partido de los octavos de final de Qatar 2022 y volverá a ver a CR7.

El mexicano César Arturo Ramos fue designado como el árbitro central que llevará las acciones del partido de Portugal vs. Suiza de los octavos de final del Mundial de Catar 2022, pero no será la primera vez que el mexicano le pite a Cristiano Ronaldo, y tienen una historia que data del 2018.

César Arturo Ramos Palazuelos cumplirá 39 años el próximo 15 de diciembre, es un árbitro mexicano de futbol, que es colegiado internacional de la FIFA desde 2014. Con una carrera basada en la Liga MX donde debutó en 2011, ha llegado a pitar varias finales, también cuenta con experiencia en la Concachampions y el Mundial de Clubes de 2017 donde fue el central en la final entre Real Madrid y Gremio.

Cristiano Ronaldo y Portugal tienen su historia con el árbitro

El martes el mexicano aparecerá en la cancha del Lusail para silbar el encuentro entre Portugal y Suiza, reencontrándose con Cristiano Ronaldo. Cabe destacar que Ramos Palazuelos le ha pitado al astro portugués en el Mundial de Clubes y en el Mundial de Rusia 2018.

Precisamente hace cuatro años, los lusitanos fueron eliminados en octavos por Uruguay 2-1 y César Ramos llevó las acciones de ese juego en el que amonestó a CR7. El duelo empezó a generar una serie de jugadas polémicas por la relevancia de la competencia.

Sin embargo, no se había sacado ninguna tarjeta y el encuentro se mantenía sin ninguna amonestación. Pero un reclamo de Ronaldo generó que el silbante mexicano lo encarara. En una jugada se cometió una infracción contra Ricardo Quaresma, por lo que el ex delantero del Manchester United F. C. se acercó a exigirle al juez principal que marcara una infracción.

¡EL REENCUENTRO! 🇲🇽🤜🤛 César Arturo Ramos pitará el partido Portugal vs Suiza de OCTAVOS DE FINAL. Se volverá a encontrar con Cristiano Ronaldo en un mundial. #CR7 #Qatar2022 pic.twitter.com/OnnEv4acru — Linea Deportiva (@NacionDMX) December 5, 2022

A pesar de los reclamos, Arturo Ramos mantuvo firme su postura. Pero no imaginó que aquello desencadenaría una reacción negativa de Cristiano, quien le gritó en el rostro por no haber señalado alguna infracción.

Tal acto llevó a César Ramos a mostrarle a CR7 la tarjeta amarilla, así que la reacción del jugador quedó grabada en una fotografía que demostró el carácter del árbitro mexicano. Sin embargo, el silbante detalló que todo se resolvió en el camerino y Cristiano Ronaldo se disculpó con él.

En Catar 2022, César Arturo Ramos registra dos partidos en los que fungió como juez central donde lleva tres goles anulados y un par de jugadas en las que decidió no marcar penal.

