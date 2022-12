¡Aparten la fecha! Inglaterra se medirá a Francia por un boleto a las semifinales

Inglaterra se coloca dentro de las mejores ocho selecciones del Mundial 2022 tras golear 3-0 a Senegal en los octavos de final.

El estadio Al Bayt fue la sede del último encuentro dominical de los octavos de final del Mundial de Catar 2022, Inglaterra y Senegal se jugaban el boleto a los cuartos de final y fueron los ingleses quienes se llevaron el triunfo con un contundente 3-0.

Este resultado confirma la segunda llave de cuartos de final del Mundial de Catar 2022, Inglaterra se medirá ante Francia el próximo sábado 10 de diciembre a las 13 horas y será la tercera ocasión en la que estas selecciones se vean la cara en una Copa del Mundo; en los antecedentes Francia nunca ha podido derrotar a Inglaterra, los “Three Lions” lideran el historia 2-0.

Inglaterra 3-0 Senegal

Ambas selecciones iniciaron con un partido jugando al tú a tú en el que no había un claro dominador y el medio campo de los combinados eran los que tenían mayor parte del tiempo el esférico. Stones fue quien dio la primera alerta en el encuentro con un cabezazo que se fue desviado al 20. Inmediato a la intentona inglesa Senegal tuvo una jugada con Dia que fue soberbiamente defendida por la zaga británica al 22′.

Senegal comenzó a crecer en el encuentro y tendría la acción más clara de lo que iba del partido al minuto 31′, un fallo de Saka fue aprovechado por Diatta para filtrar un balón a Dia y el potente remate del delantero africano fue detenido por Pickford y mantenía su arco sin goles.

Inglaterra no generaba peligro, pero dentro de la élite estas selecciones no necesitan de mucho para hacer daño y muestra de eso fue una contra al 39′ que terminó en gol de Henderson a centro de Bellingham. Este tanto le dio la vuelta a la dinámica del juego y volvió a los “Three Lions” en los protagonistas. La ventaja mínima no les fue suficiente a los ingleses y sobre el minuto 45+2′, de nuevo gracias a una contra, Harry Kane marcó su primer gol en Catar 2022 y amplió la ventaja de los británicos.

Segundo tiempo

El segundo tanto sobre la recta final de la primera parte pareció ser un duro golpe para el cuadro africano, que ya no volvió a encontrar su mejor versión de juego y se vería superado por el combinado británico, que salió en la segunda parte con la misión de convertir el triunfo en goleada.

Bukayo Saka cierra la goleada

Con Senegal mentalmente fuera del encuentro, Saka confirmaría su buen estado de forma en la temporada y en el Mundial marcando con un ligero toque sobre Mendy el tercer tanto del encuentro y también su tercera anotación en el Mundial de Catar 2022. Tras el 3-0 en el minuto 57′, Southgate hizo cambios en los “Three Lions” y bajó la dinámica de sus jugadores que mantuvieron el triunfo de 3-0 hasta el final.

