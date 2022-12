Mbappé revela cuál es su obsesión en la Copa del Mundo

Pese a las bajas por lesión antes del inicio del torneo, Francia se parece cada vez más al equipo que ganó el Mundial hace cuatro años en Rusia,

El delantero francés Kylian Mbappé , que con el doblete logrado este domingo ante Polonia en octavos de final del Mundial de Catar lidera la tabla de goleadores, aseguró que está “obsesionado” con hacer una gran actuación en esta competición y que Francia renueve el título.

“Este Mundial es mi obsesión, es la competición de mis sueños. He construido toda mi temporada en torno a esta competición, me he preparado a tope tanto física como mentalmente para ganarla, que es el objetivo que me he fijado, aunque todavía está lejos”, dijo el delantero del PSG, elegido mejor jugador del partido.