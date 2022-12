Así se deshacen aficionados de las camisetas de México

Para no quemarlas la afición encontró otra manera para deshacerse de los jerseys de la selección de México. Así las rematan:

Los aficionados del “Tri” han encontrado diversas maneras de expresar su enojo y decepción por la eliminación de la selección de México en la fase de grupos del Mundial de Catar. Algunos se han hecho piñatas del “Tata” Martino para desquitarse, mientras que otros han comenzado a deshacerse de sus camisetas. El malestar en la afición no es para menos, pues no se daba una eliminación del combinado norteamericano en estas instancias desde hace 1978.

Y es que según reportes que han surgido desde el vecino país, las tiendas y negocios han comenzado a rematar los jerseys al 50% de descuento “para no quemarlos”. Y es que con 4 puntos y a falta de un gol, el “Tri”, se quedó muy cerca de sellar el boleto a los octavos de final, instancia donde se tenía que enfrenar a Francia, sin embargo, les tocó regresar a casa antes del quinto partido.

Así se deshacen de jerseys de México

Por medio de las redes sociales se han hecho virales varias imágenes, no de tiendas oficiales, si no de puestos de comerciantes, quienes están rematando toda su mercadería pues saben que la afición no las comprará después del fracaso.

Con frases como “las remato para no quemarlas, todo lo de la decepción al 50%”, “juegan como nunca, pierden como siempre”, “Ching… tu madre ‘Tata’”, es que los comerciantes ofrecen el producto.

Y los usuarios de las redes sociales no han tardado en responder ante los mensajes. “Perdón bro, pero esas cosas no las quieren ni regaladas”, han comentado algunos.

Mientras que el conjunto de niños está en solo 90 pesos, el de adulto en 100, la camiseta “clon” de original en 250 pesos.

Ahora a la selección mexicana lo único que le queda por delante es la Liga de Naciones de Concacaf, en la que volverá a la actividad en maro del próximo año.

