Mexicanos se las ingenian para desquitarse del “Tata” Martino

Los mexicanos quedaron “heridos” por la eliminación de México del Mundial de Catar y una familia se las ingenió para que los aficionados puedan desquitarse del “Tata” Martino.

Nunca falta el ingenio mexicano, como en muchos países de Latinoamérica intentan sacar siempre lo “bueno” de lo “malo” y esta vez no fue la excepción, y es que una familia encontró la manera para que los aficionados se desquiten de Gerardo el “Tata” Martino por la eliminación de México en la fase de grupos del Mundial de Catar. Cabe recordar que los seguidores del vecino país quedaron muy “heridos” tras la salida del “Tri”.

A través de las redes sociales comenzaron a circular imágenes de un pequeño negocio familiar de México, que se dio a la tarea de hacer una piñata con la figura de Gerardo “Tata” Martino, con el objetivo de que la afición desquite con ella todas sus cóleras por lo ocurrido en la Copa del Mundo.

Así se desquitan del “Tata” Martino

Pero el aporte de la piñata no fue todo, la Piñatería Ramírez no dejó pasar la oportunidad de reclamar el fracaso que significó no clasificar a los octavos de final en Catar.

“Gracias ‘Tata’ Martino buen juego contra tu Argentina… Piñata dedicada a la Federación Mexicana mafiosa de futbol. Selección mexicana la número 1 en hacer comerciales… Disponible en Piñatería Ramírez más cercana, para desquitarnos… porque jugaron con nuestros sentimientos 8como la tóxica)… pero, ¡viva México)”, se lee en el post que acompaña varias fotos de la piñata.

Federación pide perdón

Por su lado, dirigentes de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) expresaron su vergüenza por la temprana eliminación en Catar. “Fue un fracaso claro al no cumplir los objetivos que nos habíamos trazado”, declaró Jaime Ordiales, director deportivo de selecciones masculinas, en una conferencia de prensa en Al Khor, a las afueras de Doha.

Ordiales recordó que la meta era romper la barrera de los octavos de final, donde México se estrelló en los siete Mundiales anteriores.

“Le hemos fallado a todo el gremio del fútbol mexicano, sobre todo a la afición y al país”, subrayó. “Como responsables del área de selecciones mostramos la vergüenza profesional que tenemos. Estamos apenados y nos disculpamos”.

