¡Las Águilas toman altura! Marruecos gana el grupo F y ya espera su rival en octavos

El cuadro de Marruecos hace historia al avanzar como líder de su grupo y pasar la primera fase de manera invicta; no lograban estar en octavos de final desde 1986.

El futbol del Mundial de Catar 2022 sigue dejando hazañas históricas que no eran esperadas en la previa de la competición, este jueves la selección de Marruecos logró un histórico resultado proclamándose la ganadora del grupo F tras derrotar 2-1 a Canadá y con esto vuelve a la fase de octavos de final que no lograba desde 1986.

Con este resultado y el empate 0-0 entre Croacia y Bélgica, Marruecos se consolida como líder del grupo F, convirtiéndose en la primera selección africana que gana su grupo desde Nigeria en 1998. A las Águilas de Atlas las acompañará en la siguiente ronda Croacia, mientras que Canadá y Bélgica dicen adiós en la primera fase.

Canadá 1-2 Marruecos

El duelo se puso cuesta arriba para la selección de Canadá desde las primeras acciones, ya que al minuto 4′ vieron como su portería era perforada con un tanto de Hakim Ziyech, quien aprovechó un error en salida de Milan Borjan y desmoronaba la moral canadiense.

Canadá, que minutos después intentó hacer daño con un centro de Larín a Buchanan que no fue cerrado, sufría en el partido y la defensa no pudo contener más la ventaja mínima que se amplió al minuto 23 con un pase largo de Hakimi que fue dominado por En-Nesyri y el del Sevilla no perdonó colocando con un remate raso el segundo tanto del encuentro.

La segunda anotación de los africanos pareció ser un golpe de energía para Canadá, que cambió su dinámica y volvió a mostrar su faceta valiente con la que metió en aprietos a Bélgica y por instantes a Croacia. Con la necesidad de conseguir un mejor resultado, el cuadro norteamericano se lanzó al ataque y al 40′ encontró el gol un tanto en propia puerta de Aguerd en el que poco pudo hacer Bono.

El juego se fue al descanso con ventaja de 2-1 para los Leones de Atlas, quienes pudieron ampliar su ventaja al 40+3′ con un gol de En-Nesyri que fue anulado por un fuera de juego de Aguerd. Con este resultado Marruecos era líder momentáneo del grupo F.

Segundo tiempo

La dinámica de la segunda parte volvió a iniciar con el cuadro marroquí tomando el control del partido y esto obligó a Canadá a hacer tres cambios sobre la primera hora del encuentro en el que no se acercaban al manejo de la esférica.

El ingreso de Jonathan David, Hutchinson y Koné les hizo mejorar en el encuentro que comenzaron de a poco a dominar y lograron hacer que Marruecos se replegase. La selección africana no buscaba arriesgar su triunfo momentáneo debido a que en el partido simultáneo seguía el 0-0 entre Bélgica y Croacia que le hacía ganar su grupo.

Canadá tuvo la acción más clara de toda la segunda parte, al minuto 70′ un cabezazo de Hutchinson se estrelló en el travesaño de Bono y su pique en la cancha estuvo a centímetros de entrar, en el rebote Alistair Johnston cabeceó de nuevo pero la esférica se fue por alto.

