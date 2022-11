La selección de Serbia está envuelta en un escándalo sexual

El tema en cuestión señalaba que el atacante había tenido una aventura amorosa con la esposa de su compañero, el arquero Rajković, en plena concentración del equipo.

El próximo viernes, 2 de diciembre de 2022, el Grupo G entregará los dos clasificados a los octavos de final del Mundial de Catar. Brasil, que con seis unidades ya pasó y deberá defender su liderazgo, va contra Camerún (un punto), mientras que Suiza (3) y Serbia (1) se juegan una final en el Stadium 974. Y en las horas previas un escándalo se desató en el plantel serbio.

¿Qué pasó? Según difundió Richard Wilson, periodista británico especializado en futbol balcánico, las infidelidades entre futbolistas del equipo habrían generado un revuelo en el grupo que conduce Dragan Stojkovic. Tal magnitud tomó la noticia, que buscaba explicar por qué una figura como Dusan Vlahovic no fue parte del pasado cotejo (3-3 contra los cameruneses), que el propio delantero de la Juventus salió a desmentir la información en un vídeo publicado por la Federación de Serbia.

“It’s sad that I have to come here & explain myself. It’s invented by people who have nothing better to do with their life”. pic.twitter.com/dXvEQ5NEi9

Dusan Vlahović denies reports about his affair with the Serbia’s reserve keepers wife: “It’s absurd, complete nonsense”. 🇷🇸 #Qatar2022

El tema en cuestión señalaba que el atacante había tenido una aventura amorosa con la esposa de su compañero, el arquero Rajković, en plena concentración del equipo. A raíz de eso, el vestuario serbio había comenzado a friccionarse, dejando a Vlahovic apartado.

Vlahovic comments on the rumors about him having a relationship with Serbia’s GK, Nemanja Radovic’s wife:

“Complete nonsense, it’s sad that I have to come here & explain myself. it’s invented by people who have nothing better to do with their life.”pic.twitter.com/Yguc0Tx5ph

