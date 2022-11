Estados Unidos revela el estado de salud de Christian Pulisic

La figura de la selección de Estados Unidos salió lesionado al medio tiempo del juego ante Irán por una "contusión pélvica", pero podría estar al 100% ante Países Bajos.

Con un gol de su figura Christian Pulisic, Estados Unidos logró el martes una angustiosa victoria 1-0 ante Irán en un duelo de alta tensión que le brindó un boleto para jugar los octavos de final del Mundial ante Países Bajos.

Pulisic, delantero del Chelsea, dio en el minuto 38 una victoria imprescindible a Estados Unidos para concluir en el segundo lugar del Grupo B y avanzar a los octavos del sábado.

Christian Pulisic sufrió una fuerte colisión con el arquero iraní en la acción del gol y fue trasladado a un hospital para ser evaluado.

“Fue llevado al hospital, creo que por precaución, se sentía un poco mareado. Fue un golpe en el abdomen”, dijo el seleccionador Gregg Berhalter en la conferencia de prensa en el estadio Al Thumama de Doha.

Horas después, la selección de Estados Unidos informó que Pulisic sufre una “contusión pélvica” y será evaluado diariamente, en un principio, no tendría ningún problema para estar disponible ante Países Bajos del próximo sábado.

UPDATE: #USMNT forward Christian Pulisic has been diagnosed with a pelvic contusion and his status is day-to-day. pic.twitter.com/abZcjU6tco

— U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) November 29, 2022