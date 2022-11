Futbolista mexicano que intercambió camiseta con Messi se pronuncia

Acusan a Messi de patear camiseta de la selección de México.

Publicidad

El seleccionado mexicano Andrés Guardado habló sobre la polémica entre Saúl Canelo Álvarez y Lionel Messi. Durante la entrevista a medios argentinos, el capitán del TRI confesó que la camiseta que aparece tirada en el video viral fue, precisamente, la suya.

Guardado no se tomó a mal lo que aparece en la secuencia porque tiene claro cómo son las cosas dentro de un vestuario. De hecho, confesó que él también tiró la equipación de Messi. Y es que se hace de esa manera para que el jersey sea lavado por el personal de utilería.

“El que nunca ha estado en un vestuario de fútbol no entiende. Es un acuerdo con los utileros. Cuando tú dejas lo sudado en el suelo va para a lavar. Y lo que no dejes en el suelo, te lo llevas a casa. Es así. La ropa sucia va al suelo, sea tu camiseta o la del equipo rival, siempre es así. De hecho, esa camiseta era la mía. Yo se la cambié a Leo. Y la mía, por qué no se grabó, pero yo también la tiré en el suelo para que la lavaran. En el vestuario se entiende así, porque somos jugadores de fútbol, sabemos lo que se vive, y no le dimos mayor importancia”, declaró el futbolista mexicano.

Andrés Guardado: Messi es un “tipazo”

Messi siempre ha sido un “tipazo” con Guardado, según las propias palabras del mexicano. “Por lo menos de lo que me ha tocado vivir con él, siempre ha sido así. Cada vez que he tenido la posibilidad de pedirle algo, un cambio de camiseta, o la foto de mi hijo, siempre lo ha hecho como se vio en el video. Son cosas que se ven y no hay mayor explicación”.

(Visited 87 times, 87 visits today)

Publicidad