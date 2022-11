La estricta medida que tomó el técnico de Australia con los jugadores

Más allá de esta particularidad, Arnold también confía en que puedan clasificarse y mejorar al futbol en su país.

Australia sueña con clasificarse a octavos de final. Tras la lógica caída en el debut vs. Francia (1-4), consiguieron un triunfazo 1-0 a Túnez que, por el momento, los tiene como escoltas en el Grupo D. Este miércoles irán por la clasificación cuando se midan mano a mano con Dinamarca sabiendo que hasta el empate les alcanza para pasar (siempre y cuando los franceses derroten a los tunecinos).

Y quien habló en la previa de ese duelo fue Graham Arnold, el entrenador del país oceánico que compite representando a Asia. Y fue sorpresiva porque allí contó una de las limitaciones que les impone a los jugadores: horarios restringidos para ver las redes sociales. y con la Selección Argentina en el medio como explicación.

“Si hay algo que aprendí en los Juegos Olímpicos de Tokio, fue que después de una gran victoria contra Argentina hubo demasiada celebración”, dijo Arnold, quien también dirigía a ese conjunto Sub 23. “Y eso fue por las redes sociales, lo lamento”, agregó. “Se quedan hasta las cuatro o cinco de la mañana, miran todos los buenos comentarios y disfrutan toda esa mier.., si puedo decir eso”.

Asimismo, lo justificó diciendo que no hay que creerse todo lo que les dicen. “Sé que les sigo diciendo, y es posible que no me crean, que no leo nada, pero sé el efecto que puede tener en las personas. Y tiene un gran efecto en las celebridades, las estrellas del deporte o lo que sea. Y si afecta tu cerebro, no importa cuán en forma estés, cuán bueno técnicamente seas o cuán buenas sean tus tácticas, ellos (los jugadores) no lo asimilan porque no están mentalmente preparados”.

“Estoy muy contento de haber jugado en los días en que no había teléfonos móviles ni periódicos que te dieran calificaciones de 10 y cosas así”, la siguió, recordando sus épocas de futbolista en las que, por ejemplo, jugó el repechaje ante Argentina para ir a Estados Unidos 1994.

Sueña con la clasificación de Australia

Más allá de esta particularidad, Arnold también confía en que puedan clasificarse y mejorar al futbol en su país. “Somos un equipo que es capaz de unificar un país. Es una locura allí en Australia. El fútbol está vivo y bien en Australia. Hemos conseguido que los australianos sonrían, pero una sola vez no es suficiente (por su victoria ante Túnez). Hagámoslo una vez más”.

“El fútbol es solo el cuarto o el quinto deporte en Australia. Dejar huella sería algo inmenso. El Mundial de 2006 fue una inspiración para los jugadores que están aquí hoy. Queremos seguir poniendo el fútbol en el mapa de Australia y aún queda mucho trabajo por hacer. En 2006 conseguimos cuatro puntos en la fase de grupos. Seis, sería un récord para Australia”, agregó.

Sí, ante Dinamarca no solo buscará dar el batacazo y clasificarse a octavos del Mundial. También buscará ser tendencia a nivel mundial aunque no el DT no deje a los jugadores ver las redes sociales.

