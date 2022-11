Boxeador argentino sale en defensa de Messi y reta al Canelo a subirse al ring

El boxeador argentino Ezequiel Matthysse en tono desafiante retó al mexicano.

El boxeador Saúl Canelo Álvarez sigue siendo tendencia luego de que amenazara a Lionel Messi tras el video que se volvió viral donde supuestamente pateó de manera intencional la camiseta de la Selección Mexicana en el vestidor de Argentina. Diversas personalidades como Sergio Agüero trataron de explicar la acción del ’10’ de la Albiceleste, pero además de que no lograron, también salieron raspados por el púgil tapatío.

Sin embargo, el problema se ha hecho más grande, al grado de que el Canelo ya fue retado por un boxeador argentino, quien dijo que Messi no se toca, por lo que él salta al quite por el futbolista. “Qué onda Canelo, Canelón. ¿Qué onda con Messi? Mirá que el que se mete con Messi saltamos todos los argentinos. “¡Ojo, perro! Guarda, guacho, eh. Con Messi no. Todo bien con el saludo que me mandaste una vuelta, pero con Messi no”, comentó.

Sobre el boxeador argentino

Ezequiel inició su carrera en los encordados en el 2012, donde no tardó mucho en ganar un cinturón: se hizo del campeonato amateur del CMB. Además es sobrino de Lucas Martín Matthysse, exboxeador y campeón interino superligero del CMB. Sin embargo, es más conocido por su carrera como cantante, donde ha logrado varios éxitos en YouTube. Por otra parte, también puede presumir su faceta como influencer.

La amenaza del Canelo a Messi

Saúl Canelo Álvarez se fue contra el futbolista argentino luego de que en redes sociales se viralizara un video donde supuestamente Lionel Messi patea una camiseta de la Selección Mexicana. Fue por tal motivo que el Canelo no se la pensó dos veces y le advirtió a La Pulga que que no iban a pasar cosas buenas si algún día se lo llegaba a encontrar en persona por faltarle el respeto a México.

