Modelo de OnlyFans pide ayuda para ver a México en Catar

Aimée Álvarez, quien se dio a conocer previo al Mundial de Rusia 2018, expresó su apoyo al Tricolor en el Mundial Catar 2022

Aimèe Álvarez se hizo popular por asistir a una fiesta de la Selección de México hace cuatro años. El evento creo polémica porque se habló de infidelidades de parte de los futbolistas hacia sus parejas. Ahora, la modelo que ganó fama por estar en ese evento, ahora pide apoyo a sus seguidores para poder ir a ver al Tri en el Mundial de Catar 2022.

A través de Instagram, Aimèe Álvarez lanzó una convocatoria para que al menos 30 mil 679 seguidores de los más de 284 mil con los que cuenta, le donaran un peso para poder trasladarse a la sede mundialista y apoyar al Tricolor, incluso dejó su cuenta bancaria por si alguien estaba interesado en depositarle.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AIMÈE ALVAREZ (@mackiie89)

“Saben que yo no me ando con juegos, lo digo muy neta, me ayudan a comprar mi vuelo y me voy a Qatar, ustedes ayúdenme y yo me largo a apoyar a nuestra hermosa selección”, comentó en una de sus historias. El hecho pronto generó muchas críticas. “Qué se cree esta chica mantenida, pidiendo dinero”, “Trabaja linda porque esos son lujos nada más para los ricos”, “Qué bella ella queriendo viajar con el dinero de los demás”, “Trabaja más, quitate más la ropa y lo lograrás”, fueron algunas reacciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AIMÈE ALVAREZ (@mackiie89)

Mackiie (Aimèe Álvarez) actualmente es una exitosa modelo de Onlyfans, aunque según lo que ha compartido con sus más de 284 mil seguidores en Instagram, ha trabajado como mesera en Hooters antes de dedicarse al modelaje, además de ser una apasionada de viajar por el mundo y de la música de rock.

