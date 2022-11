Capitán de Arabia Saudita dice adiós a la Copa del Mundo

Capitán de Arabia Saudita queda oficialmente fuera del Mundial.

Arabia Saudita es una de las selecciones que han sorprendido en el Mundial Catar 2022, tras su buen comienzo contra Argentina y aunque perdieron en su segunda salida contra Polonia, los árabes siguen aferrados a la clasificación gracias a sus tres puntos.

Sin embargo, las noticias no son nada alentadoras para el seleccionado dirigido por Hervé Renard, quien tuvo que tomar una decisión de dejar a su capitán Salman Al-Faraj sin Mundial y en común acuerdo con el cuerpo médico y jugador, decidieron que no jugará más por el resto del Mundial.

National team head coach permits Salman Al Faraj to leave the training camp to recover from his injury ⬇️ pic.twitter.com/7yG1ProTIl

— Saudi National Team (@SaudiNT_EN) November 27, 2022