¡Costa Rica vuelve a sonreír! La “Sele” tumba a Japón y se ilusiona pasar de ronda

Costa Rica se mostró soberbia en defensa y con una contra finalizada por Fuller dieron la campanada ante Japón. Este resultado les permite volver a la lucha por el pase a octavos de final.

El estadio Ahmed Bin Ali vivió un apasionante encuentro de los que hacen que el futbol sea un deporte impredecible y apasionante, Costa Rica, que llegaba prácticamente desahuciada, dio la sorpresa tumbando a Japón con un triunfo 1-0 que les hizo salir del pozo del grupo y volverse a meter de lleno en la lucha por el pase a octavos de final.

Costa Rica consigue el primer triunfo de una selección de Concacaf en lo que va del Mundial de Catar 2022 y se coloca en la tercera posición de su grupo por diferencial de goles. En la última fecha se medirán ante Alemania y derrotar a los europeos les haría meterse en octavos de final si España tumba a Japón en la última fecha.

#PublinewsMundial | ¡Costa Rica logra vital triunfo! La "Sele" derrotó a Japón y se mete de lleno en la lucha por el pase a octavos de final del grupo E 🏆⚽ La crónica ➡️ https://t.co/2NMtDoXNZk pic.twitter.com/jax68iE1pz — Publisport (@Deportes_PN) November 27, 2022

Japón 0-1 Costa Rica

El duelo en el estadio Ahmed Bin Ali inició con un partido fuera de las expectativas de los seguidores del Mundial, quienes preveían un arrollamiento de Japón a Costa Rica. Los centroamericanos mostraron una mejor versión a la mostrada en el partido inicial, que cayeron por 7-0, y lograron contener el ataque japonés. En la primera parte ninguna de las dos selecciones se hizo daño y se fueran al descanso con el 0-0 y sin remates al arco.

El primer tiro a portería llegó hasta el inicio de la segunda parte cuando Morita remató de media distancia un balón que fue detenido sin problemas por Keylor Navas. En la segunda parte Japón no daba tregua a Costa Rica y con presiones constantes ahogaba la salida costarricense, pero no lograban claridad de cara a gol.

Fuller le da la esperanza a Costa Rica

La selección de Costa Rica no había tirado a portería en 80 minutos y la falta de eficacia japonesa la dejaba con vida. No estar debajo del marcador dejaba abierto el partido para la “Sele”, que encontró la felicidad al minuto 81′ con un robo de Tejeda, quien cedió el balón a Fuller y el mediocampista sacó un remate al borde del área que no logró rechazar Gonda y desataba la locura costarricense.

El final del encuentro fue muy tenso para los dirigidos por el colombiano Luis Fernando Suárez, ya que Japón se fue todo al ataque, pero una sólida versión de Keylor Navas y su zaga no le permitió a los asiáticos lograr el empate y el duelo terminó por 1-0 para Costa Rica.

