VIDEO. ¡Susto! Incendio en ciudad sede del juego Argentina-México

Lusail, ciudad sede que albergará el partido entre Argentina y México por el Mundial de Catar, se vio afectada por un incendio que generó preocupación. Esto fue lo que pasó:

Una espesa columna de humo que se formó cerca del estadio de Lusail, donde se jugará el esperado Argentina-México, válido por la segunda jornada del grupo C del Mundial, alarmó a varios aficionados que se hospedan en esa zona, una ciudad-isla ubicada a 15 kilómetros de Doha. Los hinchas no tardaron en viralizar un video en el que se observa el incidente que pudo ser visto desde varios puntos de esa ciudad.

De acuerdo a información de la prensa internacional, el incendio se originó en un edificio que se construía para la gran fiesta del futbol y no hubo heridos, información que poco después fue confirmada por autoridades de Catar. Cabe recordar que Lusail es la sede más grande del Mundial y donde se jugará la gran final el 18 de diciembre, también es el lugar en el que la albiceleste hizo su debut cayendo ante Arabia Saudita.

Según la cadena internacional “ESPN”, el incendio abarcó una construcción de tres almacenes, en la zona de Umm Al-Amd. Por su lado, la FIFA, no se ha pronunciado al respecto.

Antes de comenzar el Mundial, los argentinos pensaban que esta era la mejor edición para ver a Leo Messi levantando el trofeo. Pero, bajo un gran riesgo luego de la severa derrota contra Arabia Saudita, el sueño se desvanecerá definitivamente en caso de dar otro paso en falso contra los mexicanos este sábado.

🚨BREAKING NEWS🚨; Fire breaks out in Qatar near Lusail’s World Cup stadium..✔️Occurred on Saturday at building 3.5km from Lusail Stadium.✔️Argentina to face Mexico at venue on Saturday evening..Authorities in Qatar have confirmed that a fire broke out on Saturday at an…1/4 pic.twitter.com/d8FXk5JNrl

— Ogola (@_johnsonogola) November 26, 2022