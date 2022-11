Este es el panorama de México en busca de un boleto a octavos de final

México necesita ganarle sí o sí a Arabia Saudita en el último partido de la fase de grupos, de ganar, tendrán que esperar el resultado del juego entre Polonia y Argentina.

México pecó con sus errores y cayó (2-0) ante Argentina en la segunda jornada del Grupo C del Mundial de Catar 2022. La selección azteca no tiene un panorama nada alentador en busca de su pase a octavos de final.

Lionel Messi dio vida a Argentina cuando más lo necesitaba y condujo a la victoria por 2-0 este sábado a su equipo frente a México, que queda en situación crítica en el grupo C del Mundial de Catar-2022.

Primero, México necesita ganarle sí o sí a Arabia Saudita en el último partido de la fase de grupos, de ganar, tendrán que esperar el resultado del juego entre Polonia y Argentina que se jugará al mismo tiempo. Cualquier otro marcador que no termine en beneficio de México lo dejará fuera de la Copa del Mundo.

México requiere del descalabro de Messi y compañía cuando se enfrente a la Polonia de Lewandowski. Este es el escenario más sencillo para ver a México en la siguiente fase, pero no el único. Si Argentina consigue el triunfo ante Polonia, el Tri debe de igual forma salir vencedor de su duelo, pero con la atención puesta en mejor la diferencia de goles para superar en la clasificación a los europeos. Un empate entre polacos y argentinos dejará fuera a la Selección Mexicana, sin importar lo que esta consiga ante Arabia Saudita.

México no queda fuera de fase de grupos de un Mundial de 1978, en dicha ocasión quedaron últimos de su grupo, curiosamente también compartían sector con Polonia, además de Alemania Occidental y Túnez.

It's all up for grabs in Group C 👀 Which two sides will advance?#FIFAWorldCup | #Qatar2022

